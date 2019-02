Süße Liebes-News von Georgina Fleur (28)! Nach ihrer Teilnahme an Der Bachelor und dem Dschungelcamp war es in den vergangenen Jahren eher ruhig um die einst so skandalträchtige Reality-TV-Beauty geworden. Einzig die Nachricht über einen brutalen Überfall auf die Rothaarige machte Anfang 2018 die Runde. Jetzt gibt es aber Neuigkeiten von der Hobby-Musikerin: Georgina hat sich verlobt – und präsentiert im Netz stolz ihren üppigen Ring!

Was für ein prächtiger funkelnder Klunker! Auf ihrem Instagram-Account posierte die 28-Jährige überglücklich mit ihrem neuen Schmuckstück. Übergroß und strahlend blitzt der Ring am Finger des Partygirls – wer ihr zukünftiger Ehemann und Schenker des Steins ist, verriet sie jedoch nicht. Dass es sich dabei aber um das Symbol der kommenden Heirat handelt, bestätigte Georgina aber eindeutig: Auf die Frage einer Followerin, ob sie sich verlobt habe, antwortete sie mit "Ja"! Auch ein Satz in ihrer Insta-Biografie weist darauf hin: "Ich habe gefunden, was ich liebe", steht dort gemeinsam mit einem Ring-Emoji geschrieben.

Ob Georgina nach der Verkündung ihrer anstehenden Hochzeit wohl auch bald ihren zukünftigen Bräutigam vorstellen wird? Wirft man einen Blick auf das bisherige Beuteschema der Heidelbergerin, dürfte zumindest eins auffallen: Die "Supermujer"-Interpretin steht auf Promi-Männer. Denkt ihr, dass ihr Partner ebenfalls in der Öffentlichkeit steht? Stimmt unten ab.

Instagram / chateaudefleur Georgina Fleur mit ihrem Verlobungsring

Instagram / chateaudefleur Georgina Fleur mit ihrem Verlobungsring auf Instagram

Schultes,Klaus (ActionPress) Ehemalige Bachelor-Kandidatin Georgina Fleur

