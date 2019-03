Mit Beliebtheit kann Nachwuchs-Model Jasmin bei ihren Germany's next Topmodel-Mitstreiterinnen nicht gerade punkten. Erst in der vergangenen Folge kehrte die 18-Jährige zu den Mädels zurück – eine Woche zuvor hatte sie aus persönlichen Gründen aussetzen müssen. Während sich der Lockenkopf sehr über seine zweite Chance freute, stieß das Ganze bei den Konkurrentinnen auf gewaltigen Unmut. Und auch in der kommenden Episode sind sich die Mädchen einig: Jasmin hat bei GNTM nichts mehr zu suchen!

In der ProSieben-Preview beziehen die Kandidatinnen Stellung: Welches Model schmeißt Heidi Klum (45) wohl als nächstes raus? "Ich denke mal, kritisch wird es für Jasmin", überlegt Tatjana ehrlich. Kollegin Justine ist der gleichen Meinung und kann sich dafür auch einen Grund vorstellen: "Es kommt so rüber, als würde sie das Ganze nicht so ernst nehmen. [...] Ich weiß aber nicht, ob das hier in die Show reinpasst."

Jasmin selbst ist sich dessen bewusst, dass sie auf andere oft unkonzentriert wirkt. "Ich will mich bessern, das ist so und das tue ich", betonte sie zuletzt allerdings. Könnt ihr die Meinung der anderen Models nachvollziehen? Stimmt ab!

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / justinekli Justine, bekannt aus "Germany's next Topmodel" 2019

Instagram / jasminveitcadeterosado Jasmin, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2019

