Was ist es nur an Simone, das ihre Kolleginnen bei Germany's next Topmodel derartig auf die Palme bringt? Schon in den vergangenen Folgen eckte die ehemalige Leistungssportlerin bei ihren Mitstreiterinnen an. Die Kandidatinnen warfen der jungen Frau etwa vor, sie als F**zen beleidigt zu haben, denen sie gerne mal auf die Fresse hauen würde. In der kommenden Episode scheint die Situation schon wieder zu eskalieren!

Im ProSieben-Trailer zur nächsten GNTM-Folge sieht man Simi per Webcam telefonieren – sie ist völlig aufgelöst. "Alle Mädels gegen mich! Nur, weil ich von Anfang an hier niemandem traue, sagen dir mir, wie falsch ich bin, wie sch***e ich bin und alles", macht sie ihrem Ärger Luft. Was konkret sie derart aus der Fassung gebracht hat, ist in dem Teaser nicht zu sehen.

Ob Simones Unmut etwas mit der Rivalität unter Heidis (45) Mädchen zu tun hat? Zumindest scheint der Wettbewerb zwischen den Nachwuchsmodels immer härter zu werden. "Davor hatte ich ein bisschen Angst, dass dieser Konkurrenzkampf irgendwann voll stark wird", gibt jedenfalls Simones GNTM-Kollegin Cäcilia zu.

SplashNews.com Heidi Klum mit Kandidatin Simone am GNTM-Set

Instagram / simii_kowalski Simone, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / caecilia.gntm.2019 GNTM-Girl Cäcilia

