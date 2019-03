Was für eine Erleichterung! Vor wenigen Wochen sorgte Costa Cordalis (74) mit seinem Gesundheitszustand für besorgniserregende Schlagzeilen. Der Schlagerstar erlitt nach dem Benefizkonzert zu Ehren des verstorbenen Jens Büchners (✝49) einen Schwächeanfall und liegt seitdem in einer Privatklinik auf Mallorca. Gestern dann die erfreuliche Nachricht: Es geht ihm endlich wieder besser. In einem Interview verriet Sohn Lucas (51), ob Costa demnächst wieder auf der Bühne stehen wird.

Gegenüber Bild gab Lucas jetzt an, dass sein Vater zwar noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben müsse, dann aber endlich wieder nach Hause könne. Auf die Nachfrage hin, ob sich Fans auf ein Bühnen-Comeback des 74-Jährigen freuen könnten, antwortete Lucas, dass sein Vater schwer zu bremsen sei und betonte: "Papa liebt sein Publikum. Die Musik und sein Bühnenleben geben ihm Kraft, aber er hat uns versprochen, sich zu schonen." Die Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

Lucas und seine Frau Daniela Katzenberger (32) fliegen am Wochenende für drei Tage nach Deutschland, dort wird der 51-Jährige am Samstag nämlich bei Schlag den Star gegen Paul Janke (37) antreten. Sein größter Support kommt aus der eigenen Familie, so will Costa die Show gucken und meinte wohl motivierend zu seinem Sohn: "Hol dir das Ding".

Friedrich,Jürgen Costa Cordalis im Mai 2018 auf Mallorca

Anzeige

Mischke, Andre Costa Cordalis 2017 in Hamburg

Anzeige

Friedrich,Jürgen Costa und Lucas Cordalis 2018 in Spanien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de