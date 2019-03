Lucas Cordalis (51) verrät endlich Details zum Gesundheitszustand seines Vaters Costa (74). Seit Anfang März liegt der Schlagersänger in einer Klinik auf Mallorca. Die Familie bestätigte bereits seinen Krankenhausaufenthalt. Was genau dem 74-Jährigen fehlt, behielten seine Liebsten bis jetzt für sich. Seine Schwiegertochter Daniela Katzenberger (32) erklärte gegenüber Promiflash, dass sie Costa jeden Tag besuche. Nun gibt sein Sohn erstmals wieder ein Genesungs-Update!

Am kommenden Donnerstag fliegt Lucas für drei Tage nach Deutschland – am Samstag wird er bei Schlag den Star gegen Paul Janke (37) antreten. Wie er im Interview mit Bild betonte, würde er den Trip aber nicht antreten, wenn es seinem Vater nicht langsam besser ginge: "Es hat sich zum Glück alles zum Guten gewendet. Es geht absolut bergauf mit Papa. Er will sogar die Show am Samstag gucken. Mein Vater hat mich motiviert: 'Hol dir das Ding’, sagte er."

In wenigen Tagen könne Costa aus der Klinik entlassen werden: "Wir haben alle zusammen eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Wir waren in sehr großer Sorge um meinen Vater. Aber Costa ist unheimlich stark, er ist ein ganz großer Kämpfer! Mein Vater hat eine Lebensmaxime: Er sieht das Leben immer positiv, auch wenn es ihm so schlecht geht wie in den letzten zwei Wochen", erzählte Lucas. Man wisse inzwischen, was die Wassereinlagerungen in Costas Armen und Beinen ausgelöst habe, Lucas wolle die Diagnose allerdings nicht weiter thematisieren.

Getty Images Lucas Cordalis in Köln, 2016

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Lucas und Costa Cordalis beim Charity-Konzert "Goodbye Jens – Party-Stars halten zusammen"

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Lucas Cordalis beim "Global Gladiators"-Photocall in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de