The Biggest Loser-Kandidatin Alina hat sich ein großes Ziel gesteckt! Auch in der diesjährigen Staffel der beliebten Abspeck-Show stellen sich wieder etliche motivierte Teilnehmer ihren überschüssigen Kilos. Mit der Hilfe von knallharten Fitness-Profis und einem straffen Trainingsprogramm schuften sie in der Sendung für ihr Traumgewicht. Manche von ihnen nehmen an "The Biggest Loser" teil, um sich attraktiver zu fühlen – andere wiederum aus gesundheitlichen Gründen. Alina hingegen will abnehmen, damit sie zur Bundeswehr darf!

"Um bei der Bundeswehr überhaupt eine Chance zu haben, darf ich laut BMI nicht adipös sein. Das heißt bei mir, dass ich nicht über 87 Kilo wiegen darf", verriet Alina, die mit einem Startgewicht von 121 Kilogramm in das Format einstieg, im Promiflash-Gespräch. Doch warum will sie unbedingt in diese Institution? "Weil die Prinzipien und auch die Einstellung zu mir passen", erklärte die Blondine. Außerdem würde sie als Soldatin eine wichtige Aufgabe erfüllen und könnte vielen Menschen helfen.

Alina hat sich ihr Vorhaben gut überlegt und ist bereits vorbereitet: "Ich war tatsächlich schon bei einem Gespräch und habe auch schon ein Praktikum gemacht", berichtete die 19-Jährige weiter. Sobald sie sich in ihrem Körper wohlfühle, werde sie ihre Bewerbung abschicken.

„The Biggest Loser“ – immer sonntags, um 17:45 Uhr in SAT.1.

SAT.1 / Enrique Cano Mareike Spalleck und Team Pink bei "The Biggest Loser"

© SAT.1 "The Biggest Loser"-Kandidatin Alina und Camp-Chefin Dr. Christine Theiss

© SAT.1 "The Biggest Loser"-Kandidaten Alina und Michael

