Comedian Ingolf Lück gewann 2018 mit 60 Jahren Let's Dance! Am Freitag beginnt die neue Staffel der beliebten Tanzshow – und auch der Vorjahressieger ist wieder am Start. Gemeinsam mit seiner damaligen Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (31) schwingt der Entertainer am Freitag noch einmal das Tanzbein und eröffnet damit die neue "Let’s Dance"-Runde. Jetzt offenbart der begabte Promitänzer sein privates Fitnessgeheimnis: Er macht täglich Sport!

"Ich mache tatsächlich jeden Tag – direkt nach dem Aufstehen, sieben Tage die Woche – Sport. Ich trainiere eine bis anderthalb Stunden: Gymnastik, Dehnübungen, Bauchmuskel-Training, 100 Liegestützen, manchmal Fußball", erklärt Ingolf sein abwechslungsreiches und zeitintensives Sportprogramm im Gespräch mit Bild. Wenn er mal einen Tag nur die Terrasse fege und auf das Training verzichte, zwicke sofort die Bandscheibe, lacht der Komiker.

Am liebsten würde Ingolf wieder Tanzeinheiten in sein Training integrieren und noch mal bei "Let’s Dance" antreten, um seinen Titel zu verteidigen. Umso kritischer hat der TV-Star daher den diesjährigen Cast abgecheckt: Insbesondere zwei Promi-Kandidaten traut er dabei zu, dass sie in der Show seine Fußstapfen treten können: "Ich tippe auf Ella Endlich (34). Und mit Oliver Pocher (41) ist zu rechnen."

Florian Ebener/Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück, "Let's Dance"-Gewinner 2018

Instagram / ingolf_lueck Ingolf Lück, Maria Maksina und Ekaterina Leonova

Getty Images Ingolf Lück and Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

