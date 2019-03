The Biggest Loser-Kandidatin Anna-Lena hat aus der Sendung viel mitgenommen! Ihren Beweggrund für die Teilnahme an der beliebten Abnehm-Show hatte sie mit den anderen Kandidaten gemeimsam: Mit gesunder Ernährung und Sport wollte Anna-Lena die Kilos purzeln lassen. Jeden Tag trainierten sie mit Hilfe von knallharten Fitness-Profis und einem straffen Trainingsprogramm für ihr Traumgewicht. Nach ihrem Ausscheiden verriet die Brünette jetzt gegenüber Promiflash, was sie in der Sendung gelernt hat.

"Ich weiß, dass ich alles gegeben habe, und kann sehr viel Erfahrung, Tipps und Tricks mit nach Hause nehmen. All das, was ich gelernt habe, kann ich in meinen Alltag integrieren", verriet sie und fügte hinzu, dass für sie eine Kombination aus diversen Sportarten und einer ausgewogenen Ernährung der "Schlüssel zum Erfolg" sei. Um das perfekte Training zu finden, wolle sie nun diverse Sportarten, wie Spinning, Jumping, Fitness oder Crossfit ausprobieren.

Die Sendung ebnete Anna-Lena jedoch nicht nur den Weg zum Wunschgewicht, sondern habe ihr auch menschlich weitergeholfen. So freundete sie sich schnell mit den anderen Teilnehmern an – auch, weil sie ebenfalls schon mal mit Mobbing-Situationen oder Ausgrenzung zu kämpfen hatten. "Das schweißt zusammen und man fühlt sich mit all dem einfach nicht mehr alleine", so Anna-Lena.

"The Biggest Loser“ – immer sonntags, um 17:45 Uhr in SAT.1.

Anna-Lena, Kandidatin bei "The Biggest Loser"

"The Biggest Loser"-Kandidaten 2019

Anna-Lena, Teilnehmerin bei "The Biggest Loser"

