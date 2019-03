Ob sich Vanessa mit diesem Germany's next Topmodel-Auftritt einen Gefallen getan hat? Beim ersten Kampf um einen großen Job wollte die Casting-Kandidatin mit einem nackten Schocker auftrumpfen – und ließ vor Bonnie Strange (32) und Julian Jansen, dem Content-Director von "About You", glatt die Hüllen fallen. Bei den Juroren und dem Publikum kam dieser gewagte Move allerdings gar nicht gut an.

Eigentlich sollten die Show-Teilnehmerinnen weiße Kleidung so gestalten, dass sie damit ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen können. Vanessa dagegen erklärte Bonnie und Julian, bei einem Job müsse man ja eine Rolle spielen, und präsentierte ihren nackten Oberkörper, auf dem sie ihre Brustwarzen noch mit Stickern überklebt hatte. "Dass sie sich entblößt hat, musste nicht sein, das hat keine Message vermittelt. Das gibt jetzt keine Pluspunkte bei uns", stellte der Content-Director der Marke klar. Und tatsächlich durften sich stattdessen Sayana und Simone Hartseil über den Auftrag freuen.

Auf Twitter waren sich die Zuschauer einig: Die 21-Jährige habe das Thema schlichtweg nicht verstanden und habe nur provozieren wollen. "Sex doesn't always sell. Oh Gott, wie unangenehm", schrieb ein User. Ein anderer Kommentator scherzte: "Ich glaube, ich ziehe beim nächsten Jobinterview auch mein Top aus, um meine Persönlichkeit zu präsentieren." Wie fandet ihr Vanessas Aktion? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Splash News Heidi Klum, Cäcilia und Vanessa bei der amfAR-Gala 2019

Instagram / aboutvivanessa Vanessa, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / aboutvivanessa Vanessa, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

