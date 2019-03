Jana Ina Zarrella (42) wird auch dieses Jahr wieder Love Island moderieren! Die gebürtige Brasilianerin verzaubert dort garantiert erneut alle mit ihrem strahlenden Lächeln, ihrer positiven Art und ihrem fitten Körper! Letzteren bringt das Model am liebsten mit regelmäßigen Pilates-Work-outs in Form. Doch wie sieht es mit der Ernährung der Powerfrau aus? Die Zweifach-Mama setzt zwar überwiegend auf gesunde Mahlzeiten – aber gerade beim Abendessen gönnt sie sich gerne die eine oder andere italienische Leckerei!

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella (41) genießt Jana abends am liebsten Pasta – am besten mit ganz viel Parmesan, wie sie Gala verrät. Und auch morgens greift sie statt eines Gemüse-Shakes lieber zu zwei frischen Dinkeltoasts mit Käse. Außerdem gesteht die TV-Moderatorin, was für sie zu einem perfekten Start in den Tag unbedingt dazugehört: "Ein Latte Macchiato darf nicht fehlen." Bevor Jana Ina mittags ein eiweißreiches Gericht, wie beispielsweise gegrillten Fisch mit gedünstetem Gemüse zu sich nimmt, gibt es vormittags noch einen kleinen Obstsnack – am liebsten in Form von Erdbeeren, um einem Leistungstief vorzubeugen.

Am Nachmittag versorgt Jana Ina ihre Muskeln regelmäßig mit einem Shake, den sie selbst zubereitet: "Ich liebe meinen Bananen-Shake mit Haferflocken und Eiweißpulver!" Sie setzt dabei aber nicht auf Pulver mit Bananengeschmack, sondern schnippelt frisches Obst in den Shaker. Die Sportskanone versucht nämlich, auf die empfohlene Menge an Obst zu kommen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt vor, dass jeder täglich fünf Portionen Obst und Gemüse essen sollte, um den Körper ausreichend mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen.

Instagram / giovannizarrella Giovanni und Jana Ina Zarrella, Januar 2019

Anzeige

Getty Images Jana Ina Zarrella bei der Berlin Fashion Week

Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella in ihrer Küche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de