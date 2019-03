Das Schicksal ihrer Liebe bewegt die Fans gerade sehr: Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) gaben kürzlich offen zu, dass ihre Beziehung in einer Krise steckt. Seit inzwischen über zehn Monaten sind die Reality-Stars, die sich bei Bachelor in Paradise kennenlernten, nun ein Paar und arbeiten aktuell daran, es auch zu bleiben. Nach ihren ernsten Statements posten die beiden nun wieder harmonische Pärchen-Aufnahmen.

Die Influencer befinden sich gerade in München, wo sie auf ein Blogger-Event eingeladen wurden. Vor Veranstaltungsbeginn ging es in den Instagram-Storys der beiden flirty zu. Yeliz veröffentlichte am Donnerstagabend einen kurzen Clip, auf dem sie vor dem lächelnden Johannes in einem Fahrstuhl die Hüften schwingt. Auch ihr Freund teilte Einblicke in die gemeinsame Zeit mit der 25-Jährigen: Der Schwabe filmte seine Liebste heimlich beim Singen und auch beim Süßigkeitennaschen – auf sein kurzes Video packte der 31-Jährige dann ein Herz-Emoji.

Dabei hätte eine zuvor gepostete Story der Ex-Der Bachelor-Kandidatin noch zu Missverständnissen führen können. Kurz vor ihrem Pärchen-Clip teilte Yeliz eine Aufnahme, in der sie leidenschaftlich den Frozen-Song "Let it go" auf Deutsch mitsingt – inklusive der Zeilen "Ich geh nie mehr zurück, das ist Vergangenheit, ich bin frei"! Gut, dass sie und Johannes mit weiteren Beiträgen schnell mögliche Trennungs-Gerüchte eindämmen können.

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

Starpress/WENN.com Johannes Haller und Yeliz Koc auf Mallorca

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc, TV-Stars

