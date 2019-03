Wow, was für eine krasse Veränderung! Pretty Little Liars-Darstellerin Shay Mitchell (31) war bislang bekannt für ihre lange dunkle Haarpracht. Die Wallemähne galt sogar als das Markenzeichen der hübschen Brünetten – bis jetzt! Denn bei den diesjährigen iHeartRadio Music Awards am vergangenen Donnerstag in Los Angeles überraschte die Schauspielerin mit einem völlig neuen Look: Sie erschien mit einem kurzen, blonden Bob – etwa dauerhaft?

Auf dem roten Teppich der Preisverleihung musste man schon zwei Mal hinsehen, um zu erkennen, dass es sich bei der Blondine wirklich um Shay handelte. Doch die optische Verwandlung ist lediglich einer Perücke geschuldet, wie die 31-Jährige selbst auf ihrem Instagram-Account verriet: "Meine Oma flippt jedes Mal aus, wenn ich eine andere Perücke zu einem Event trage."

Ihre Fans zeigten sich allerdings begeistert von der Typveränderung. So kommentierte ein User unter das in den sozialen Medien gepostete Selfie: "Oh mein Gott, deine Haare. Das steht dir so gut!" Welcher Look von Shay gefällt euch besser? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Shay Mitchell bei den iHeartRadio Music Awards

Anzeige

Getty Images Shay Mitchell im September 2018 in New York

Anzeige

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de