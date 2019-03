Am Freitagabend ist es endlich so weit – mit der großen Kennenlern-Episode startet die neue Staffel von Let's Dance. Dieses Jahr werden unter anderem Moderatorin Nazan Eckes (42), Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Komiker Oliver Pocher (41) mit einem Profi übers Parkett fegen. Für welchen der 14 prominenten Teilnehmer interessieren sich die Zuschauer wohl am meisten? Aus einem Google-Ranking geht bereits ein klarer Favorit hervor!

Laut Vergleich.org wurden über eine bestimmte Kandidatin besonders viele Recherchen angestellt: Die Sängerin Kerstin Ott (37) steht mit 278.490 monatlichen Google-Suchanfragen an der Spitze! Damit lässt sie die Zweitplatzierte weit hinter sich zurück – Evelyn brachte es lediglich zu 174.950 Aufrufen. Auch Teenie-Schwarm Lukas Rieger (19) landete mit 61.770 Klicks in der Top drei.

Ob dieses Ergebnis von dem Umstand herrührt, dass es dank Kerstin eine echte Premiere in der Sendung geben wird? Der bekennenden Lesbe wird zum ersten Mal in der Show-Geschichte eine Frau als Tanz-Coach zur Seite gestellt! Wer ist denn euer "Let's Dance"-Liebling? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Kerstin Ott bei "Let's Dance"

Cinamon Red/WENN.com Musikerin Kerstin Ott, 2017

P.Hoffmann/WENN.com Kerstin Ott, Sängerin

