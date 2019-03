Lange Zeit galten sie als eines der hübschesten Paare Hollywoods. Doch im Frühjahr 2018 trennten sich Hailey Bieber (22) und Shawn Mendes (20) ganz unerwartet. Ihr Liebeskummer hielt sich jedoch in Grenzen! Nur wenige Monate später überraschte Hailey mit einer heimlichen Hochzeit mit US-Sänger Justin Bieber (25), Shawn ist seitdem als erfolgreiches Model unterwegs. Doch trauert der 22-Jährige jetzt etwa doch seiner Ex nach? Schließlich liked er sogar ihr Foto!

Wie das Online-Magazin Daily Mail berichtet, hat Shawn vor Kurzem ein Instagram-Foto von Haileys Ehemann Justin geliked, das die hübsche Blondine in einem Auto zeigt. Die Verwunderung bei den Followern war riesengroß, denn in den letzten Monaten wurde immer wieder in der Öffentlichkeit spekuliert, ob Shawn wirklich über seine Ex hinweg sei. Ehemann Justin reagierte jedenfalls super cool auf die Situation und schrieb: "Sie sind Freunde, entspannt euch". Seiner Meinung nach besteht also kein Grund zur Eifersucht!

Das sieht auch Haileys Ex Shawn so. Der "Mercy"-Interpret hat seit seiner Trennung von Hailey andere Dinge im Kopf. Momentan konzentriert er sich voll und ganz auf seine Karriere als Model. Die läuft sogar so gut, dass er bereits von dem großen Unterwäsche-Label Calvin Klein angefragt wurde.

Noam Galai / Getty Images Hailey Baldwin und Shawn Mendes auf dem Red Carpet der Met Gala 2018

MEGA Justin und Hailey Bieber im Januar 2019

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

