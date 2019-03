Kerstin Otts (37) Let's Dance-Teilnahme wird eine echte Premiere! Zum ersten Mal in der Geschichte der Erfolgsshow wird ein gleichgeschlechtliches Paar eine flotte Sohle aufs Parkett legen – denn Kerstin wird eine professionelle Tänzerin zur Seite stehen! Wer ihr Coach ist, wird die lesbische Musikerin am Freitag in der Kennenlern-Sendung erfahren. Im Promiflash-Interview hat Kerstin jetzt verraten, mit welcher Dame sie am liebsten über die Tanzfläche wirbeln würde!

"Meine Favoritin ist Isabel Edvardsson (36)", erzählte die Sängerin. Trotzdem stehe sie auch den Kolleginnen der Tänzerin aufgeschlossen gegenüber: "Jedoch freue ich mich, egal wer mir zugeteilt wird", stellte Kerstin klar. Statt Isabel könnten ihr unter anderem Show-Urgestein Ekaterina Leonova (31), Nico Schwanz (41)' neue Liebe Katja Kalugina (25) oder Christina Luft (29) zugeteilt werden.

Eine Tänzerin hätte besonders große Lust auf das Frauen-Duo, wie sie gegenüber Promiflash äußerte: Ekat! "Ich freue mich immer auf neue Herausforderungen, warum nicht?", erklärte sie im Interview. Überrascht es euch, dass Kerstin am liebsten mit Isabel das Tanzbein schwingen würde? Stimmt ab!

Tobias Schwarz / AFP / Getty Images Kerstin Ott 2016 auf der Echo-Verleihung

Getty Images Isabel Edvardsson, "Let's Dance"-Tanzprofi

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Tanzprofi 2019

