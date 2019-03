Hat Özcan Cosar (37) Chancen auf die Let's Dance-Trophäe? Ab Freitagabend kämpfen 14 Promis um den Titel "Dancing Star 2019". Dann startet die zwölfte Staffel der erfolgreichen Tanz-Show mit der großen Kennenlern-Episode. Auch der Comedian will in diesem Jahr sein Glück auf dem Parkett versuchen – und die Prognosen für den Platz ganz oben auf dem Siegertreppchen sehen für den gebürtigen Stuttgarter gar nicht so schlecht aus: Özcan hat schon an einigen Tanzwettbewerben teilgenommen!

Bevor er 2008 als Komiker durchstartete, hatte er eine ganz andere Leidenschaft: Breakdance! Schon 1996 gründete der heute 37-Jährige seine erste Tanzcrew, wenig später nahm er auch regelmäßig an Wettbewerben teil und unterrichtete an einer Tanzschule. "Let's Dance" wird für den Kabarettisten wohl dennoch eine Herausforderung. Standard- und lateinamerikanische Tänze sind auch für Özcan Neuland.

Abschrecken lässt er sich von dem anstrengenden Tanztraining aber nicht. Ganz im Gegenteil! Er freut sich schon darauf, etwas Neues zu lernen: "Ich sehe immer jede Tanzart als eine Sprache und je mehr Tänze man beherrscht, das ist wie wenn man mehrere Sprachen beherrscht. So kann man mit mehreren Leuten etwas gemeinsam haben und in dem Fall zusammen Spaß haben", meinte er im RTL-Interview.

TVNOW / Stefan Gregorowius Özcan Cosar, "Let's Dance"-Teilnehmer 2019

Wigglesworth,Michael/ActionPress Özcan Cosar in der "NDR Talk Show"

TVNOW / Stefan Gregorowius Özcan Cosar, "Let's Dance"-Kandidat 2019

