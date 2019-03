Beendet Kevin Spacey (59) nun sein Versteckspiel? Nachdem er im Jahr 2016 des sexuellen Missbrauchs an einem Teenager bezichtigt worden war, zog sich der Schauspieler weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Auch im TV war der Hollywood-Star seither nicht mehr oft anzutreffen, denn die negativen Schlagzeilen hatten ihn diverse Jobs gekostet. Ob er inzwischen eine neue Rolle an Land gezogen hat? Kevin wurde angeblich diese Woche in Los Angeles gesehen!

Wie TMZ berichtet, sei der 59-Jährige am Mittwochabend beim Verlassen des Sunset Tower Hotels in West Hollywood erkannt worden. Dabei soll er sich sehr um ein unauffälliges Verhalten bemüht haben. Ob er sich tatsächlich aus beruflichen Gründen in der Film-Metropole aufhalte, sei bislang allerdings nicht geklärt.

Nach den Anschuldigungen von diversen Männern erlebte Kevins Karriere einen gehörigen Dämpfer. Im Film "All the Money in the World" wurde er kurzerhand durch einen anderen Darsteller ersetzt, außerdem verlor er seine Rolle in der Serie House of Cards. Seitdem tauchte er lediglich in einem YouTube-Clip auf: Als Frank Underwood aus der Netflix-Produktion verteidigte er sich gegen die Vorwürfe.

Getty Images Kevin Spacey mit seinem Anwalt Alan Jackson in Massachusetts

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey mit seinem Anwalt Alan Jackson bei Gericht in Massachusetts

Anzeige

ActionPress Kevin Spacey in der Radio City Music Hall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de