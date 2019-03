Was halten Stephanie Schmitz (24) und Julian Evangelos (26) vom Treuetest vor laufenden Kameras? Im Sommer 2017 verliebten sie sich Hals über Kopf bei Love Island. Bis heute sind die beiden megahappy und planen aktuell sogar eifrig ihre Hochzeit. Da sie selbst durch eine Datingshow zusammengefunden haben, sind sie natürlich auch mit dem neuen TV-Format Temptation Island vertraut. In der Show leben Paare in getrennten Villen und werden von 15 flirtwilligen Singles umgarnt. Für Stephie und Julian ein absolutes No-Go!

In einer Instagram-Fragerunde möchte ein Follower von Stephanie wissen, ob sie und Julian Interesse an "Temptation Island" hätten. Tatsächlich haben die zwei dieses Thema bereits diskutiert. "Julian und ich haben uns gegenseitig die Frage gestellt, wie viel Geld man uns bieten müsste, damit wir zu 'Temptation Island' gehen. Und wir sind zu dem Entschluss gekommen: nicht einmal für ein paar Millionen. Kein Geld der Welt ist unsere Beziehung wert. Also, da kriegen uns keine zehn Pferde rein", erteilt sie dem Verführungs-Format eine deutliche Absage.

Die Partnerschaft von Stephanie und Julian wurde schon einmal im Fernsehen auf die Probe gestellt: 2018 zogen sie ins Sommerhaus der Stars und mussten in zahlreichen Challenges unter Beweis stellen, ob sie ein eingespieltes Team sind. Zwar schafften es die Turteltauben nur auf den fünften Platz, ihrer Beziehung hat die Teilnahme jedoch nicht geschadet.

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz

MG RTL D Stephanie Schmitz und Julian Evangelos bei einer Sommerhaus-Challenge

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz in Dubai

