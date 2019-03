Der US-amerikanische Bachelor sorgt mit seiner Liebesgeschichte für internationales Aufsehen! In einem emotionalen zweiteiligen Finale hatte Colton Underwood am Montag und Dienstag die Herzen der Zuschauer beinahe zum Stillstand gebracht: Nachdem seine Kandidatin Cassie Randolph ihn aus Unsicherheit abgewiesen hatte, servierte er seine Finalistinnen eiskalt ab – und gewann anschließend Cassies Herz zurück. Die rasante Lovestory ging auch am deutschen Bachelor-Pärchen nicht spurlos vorbei: Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange stehen total hinter Coltons Entscheidung!

Im Gespräch mit Guten Morgen Deutschland erklärten die Turteltauben jetzt, was sie von der Entscheidung des Football-Stars halten – und besonders Jenny kann seine Emotionen verstehen: "Wenn sein Herz für die Drittplatzierte mehr geschlagen hat und ihm das erst später bewusst geworden ist, dann ist es halt so", war sich die Bremerin sicher und fügte schmunzelnd hinzu: "Wo die Liebe hinfällt!"

Für seine große Liebe hatte Colton immerhin auf eine Verlobung im Finale verzichtet – denn Cassie war sich nicht sicher gewesen, ob sie dazu schon bereit war. Das kann auch Andrej nachvollziehen: "Das ist natürlich schon ein krasser Schritt und deswegen kann ich mir auch vorstellen, warum die Drittplatzierte eventuell zurückgezogen hat, weil es natürlich schon was Extremes ist!"

Instagram / cassierandolph Cassie Randolph und Colton Underwood

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood, US-Reality-Star

