Die Mallorca-Party-Szene wird in dieser Saison nicht mehr dieselbe sein – denn es ist die erste nach dem Tod von Schlagersänger Jens Büchner (✝49)! Er war einer der beliebtesten Entertainer auf der Insel und heizte den Massen in den Feierlocations Megapark, Bierkönig und Krümels Stadl ein. In Letzterem wird Jens auch weiterhin einen Platz im Herzen der Gäste haben – und vor allem im Herzen von Chefin Krümel: Die Reality-TV-Darstellerin möchte Jens' Werbeposter auf keinen Fall abnehmen.

So strahlt der Schlagersänger und Kultauswanderer immer noch von einem großen Plakat die Besucher des Stadls an – zwischen Postern von DSDS-Legende Menderes (34) und DJane Nadja Abd el Farrag (54). Und das soll auch weiterhin so bleiben. "Da wird mit Sicherheit der eine oder andere Künstler kommen und sagen: 'Warum kann ich da nicht hin, den gibt's doch nicht mehr'", ist Krümel überzeugt. Trotzdem steht für die 46-Jährige fest: Das Poster bleibt hängen. "Er gehört ja mehr als jeder andere hierhin. Er war vom ersten Paukenschlag an ein Künstler von uns gewesen", erklärte die Blondine im Goodbye Deutschland-Special "Viva Mallorca". Mit dem Poster wolle sie Jens in Ehren halten.

Krümel und Jens waren nicht nur beruflich miteinander verbunden, auch privat pflegten sie eine enge Freundschaft – so eng, dass sich die Mutter eines achtjährigen Sohnes nun um Jens' Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya kümmert. Als Patentante besucht sie die Geschwister regelmäßig, um Zeit mit ihnen zu verbringen und so Mutter Danni (41) zu unterstützen. Jens' Witwe muss nun fünf Kinder alleine versorgen.

WENN Jens Büchner in Krümels Stadl

WENN Krümel und Jens Büchner in Krümels Stadl

Instagram / kruemel_official Krümel und Diego Armani Büchner auf Mallorca

