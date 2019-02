Krümel ist auch weiterhin für Jens Büchners (✝49) Familie da! Am 17. November verstarb der Ballermann-Sänger infolge seiner Krebserkrankung. Von seinen gesundheitlichen Problemen wussten nur wenige seiner Weggefährten: Seiner guten Freundin Krümel vertraute sich der Goodbye Deutschland-Star jedoch an. Die beiden Wahl-Mallorquiner pflegten eine enge Beziehung. Daher ist es für die Gastronomin auch selbstverständlich, Jens' Witwe Daniela (41) nach seinem Tod, so gut es geht unter die Arme zu greifen. Und so kümmert sie sich auch rührend um die Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya!

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Marion Paff, wie Krümel mit bürgerlichem Namen heißt, einige Schnappschüsse vom vergangenen Wochenende. Darauf tobt sie ausgelassen mit Jens und Danielas Kids. "Das war ein megalustiger Nachmittag mit meinen Patenkindern Jenna und Diego", schwärmte der Mallorca-Star. Den Fotos nach zu urteilen, hatten auch die Zweijährigen mächtig Spaß: Vor allem Diego Armani strahlt auf einem Pic übers ganze Gesicht.

Krümels Social-Media-Beitrag verrät außerdem, dass auch Daniela und ihre ältere Tochter Joelina an diesem Tag bei der Partysängerin zu Gast waren. Offenbar wollten sie sich mit dem Besuch ein wenig ablenken. In ihrer Instagram-Story gab die 41-Jährige kürzlich noch zu, wie sehr sie nach wie vor unter dem Verlust ihres Mannes leidet: "Nun sind es schon drei Monate. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Du fehlst mir so", schilderte sie ihr Gefühlschaos.

