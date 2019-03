Happy Birthday Kathy Hilton! Die Milliardärsgattin feierte am vergangenen Mittwoch einen runden Geburtstag und wurde stolze 60 Jahre alt. Während die Schauspielerin von Tochter Paris Hilton (38) normalerweise mit Skandalen überrascht wird, bescherte das It-Girl ihrer Mutter zum Ehrentag ein total un-skandalöses – dafür aber überraschend tiefgründiges – Geschenk: In einem Posting beglückwünschte Paris ihre Mutter nämlich mit Bildern und Worten, die rührender wohl kaum sein könnten!

In einem Video, das Paris mit ihren Instagram-Followern teilte, gewährte die 38-Jährige der Öffentlichkeit einen Einblick in das private Familienalbum der Hiltons. "Happy Birthday, Mama", kommentierte das Society-Girl ihren Post. Das Geschenk an ihre Mutter krönte Paris zudem mit folgender rührenden Botschaft: "Ich bin so froh, dich als meine Mama zu haben! Du bist so wunderschön, sowohl innerlich als auch äußerlich." Besonders für die lustigen und herzlichen Momente wolle sie sich an diesem besonderen Tag bedanken. "Ich wäre ohne dich nicht die Frau, die ich heute bin", verlieh die Blondine ihrer Dankbarkeit abschließend Ausdruck.

Mit ihrem Posting dürfte Paris wohl nicht nur ihrer Mutter einen emotionalen Moment beschert haben, sondern auch ihren Fans. "Das ist wunderschön!" oder "Hinreißend, so entzückend!", lauteten einige Kommentare der sichtlich gerührten Fangemeinde.

Rich Fury/Getty Images Paris, Kathy, Rick und Nicky Hilton im April 2018

Frederick M. Brown/Getty Images Kathy Hilton bei Elton Johns AIDS-Gala in West Hollywood

Instagram / parishilton Paris, Rick und Kathy Hilton

