Was für eine zuckersüße Performance von Alicia Keys (38) und ihrem Sohn Egypt Dean (8)! Bei den iHeartRadio Music Awards wurden am vergangenen Freitag erneut zahlreiche Promis der Musikbranche geehrt. Auch die Soulsängerin gehörte zu den Auserwählten und durfte einen Preis als "Innovator" mit nach Hause nehmen. Doch nicht nur die Trophäe zauberte der US-Amerikanerin ein breites Lächeln ins Gesicht: Die "No One"-Interpretin performte auf der Bühne ihre Hits – gemeinsam mit ihrem erst achtjährigen Sohnemann!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 38-Jährige noch am gleichen Abend ein kurzes Video, das sie gemeinsam mit ihrem Nachwuchs bei der Veranstaltung zeigt. Zu dem Clip schrieb Alicia stolz: "Der Moment, von dem Mommy und ich schon so lange geträumt haben. Wow, Egy, ich habe Ehrfurcht vor dir! Du bist so mutig und wunderschön!" Die Aufnahme zeigt weiter, wie Egypt seine Mutter bei ihrem Titel "Raise A Man", in dem sie über die Erziehung ihrer Kinder trällert, am Klavier begleitet – ein echter Gänsehaut-Moment.

Aktuelle Bilder zeigen zudem, wie Alicias Mann Swizz Beatz (40) mit dem gemeinsamen Sohn Genesis Ali Dean (4) im Publikum sitzend mitwippen. Wie auch sein großer Bruder sorgte der Vierjährige an dem Abend für einen hinreißenden Moment: Der kleine Lockenkopf konnte die Augen kaum von seiner Sitznachbarin Taylor Swift (29) lassen.

