Alicia Keys (37) platzt fast vor Stolz! Die Sängerin ist stolze Mama von zwei kleinen Jungs: Zusammen mit ihrem Ehemann Swizz Beatz (40) zieht die Soul-Diva ihre Sprösslinge Egypt Dean (8) und Genesis Ali Dean (3) groß. Während ihr Kleinster erst 2015 das Licht der Welt erblickte, entwickelt sich ihr Großer langsam zu einem kleinen Mann. Der Mini-Musikfan feierte am Dienstag seinen achten Geburtstag – und wurde da mit liebevollen Worten seiner Mama überschüttet!

"Mein junger König. Du bist unglaublich mächtig. Ich kann nicht glauben, wie weise du schon bist und witzig und nachdenklich und cool", schrieb die "No One"-Interpretin auf Instagram. Zu ihrer rührenden Botschaft veröffentlichte die 37-Jährige ein Bild von Egypt, auf dem der Schüler vor den Pyramiden in Ägypten posiert und ganz cool zur Seite blickt. Mit diesen innigen Zeilen fuhr die Brünette fort: "Ich kann es nicht erwarten, dich weiterhin zu unterstützen, während du mehr und mehr zu dir selbst findest. Der Tag, an dem du geboren wurdest, war ein kraftvoller Tag. Ich bin gesegnet."

Gesegnet ist auch Egypt – mit einem Talent für Musik. Bereits im Alter von sechs Jahren komponierte der Knirps seinen eigenen Song "Superboy". Zu dem kurzen Lied spielte der Junge die Melodie sogar selbst ein – und zwar auf dem Klavier.

Instagram / aliciakeys Egypt Dean, Kind von Alicia Keys

Alicia Keys / Instagram Alicia Keys mit ihrem älteren Sohn Egypt Dean

Unimediaimages, Inc. Alicia Keys und Egypt Dean auf einem Festival in New York

