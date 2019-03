Am Freitagabend ist die erfolgreiche TV-Tanz-Show Let's Dance endlich in die zwölfte Runde gestartet! Die 14 Stars wurden in der Kennenlernshow ihren Profi-Tanzpartnern zugeteilt. Ab kommender Woche wird dann Oliver Pocher (41) zusammen mit Christina Luft (29) über das frisch gebohnerte Tanzparkett fegen und sein Rhythmusgefühl unter Beweis stellen. In einem Interview verriet Oliver nun, warum er ausgerechnet dieses Jahr an "Let's Dance" teilnimmt!

An mangelndem Interesse seitens des Senders hat es zuletzt wohl nicht gelegen. "Die Anfrage gab es immer mal wieder. Da war es oft so ein Hin und Her", erzählte der Komiker im Interview mit Boulewahr. Doch warum entschied sich der 41-Jährige jetzt für eine Teilnahme? "Und dieses Frühjahr hatte ich nichts Besseres zu tun und dachte: 'komm, kannst du auch tanzen'“, gab Olli gewohnt locker von sich.

Angst vor der großen Kennenlernshow am Freitag hatte der gebürtige Hannoveraner aber nicht. "Meine Aufregung hielt sich in Grenzen. So eine Show macht Spaß – als sportlicher Wettbewerb", verriet er im Gespräch weiter. Hättet ihr gedacht, dass Oliver in der Vergangenheit schon so viele "Let's Dance"-Anfragen bekommen hat? Stimmt in der Umfrage ab!

