Der Let's Dance-Auftakt fesselte die Zuschauer vor den TV-Bildschirmen! Am Freitagabend startete mit der großen Kennenlernshow die zwölfte Staffel der beliebten Tanzsendung. Auch in diesem Jahr trumpfte der Sender RTL wieder mit etlichen Promi-Größen auf – darunter Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30), Moderatorin Nazan Eckes (42) und Comedian Oliver Pocher (41). Ob die Fans wegen des Star-Aufgebots so fleißig eingeschaltet haben? Die erste "Let's Dance"-Folge hatte nämlich mega Quoten!

Das berichtete das Medienmagazin DWDL. Stolze 4,83 Millionen Zuschauer verfolgten das Tanz-Spektakel im Fernsehen! Ähnliche Einschaltquoten konnte das Format zuletzt beim Finale im Jahr 2016 verbuchen. Zudem war "Let's Dance" am Freitag auch Tagessieger bei der wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen – und ergatterte dort mit 1,97 Millionen Menschen einen starken Marktanteil von 22,6 Prozent.

Ob sich dieser Erfolg wohl dem Trubel um Kerstin Ott (37) zuschreiben lässt? Bereits vorab wurde verkündet, dass die bekennend lesbische Musikerin mit einem weiblichen Tanz-Profi übers Parkett fegen wird – eine echte Premiere bei "Let's Dance"! Diese Neuerung rief eine Menge positiver Reaktionen seitens der deutschen Stars und Fans hervor.

