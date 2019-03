Evelyn Burdecki (30) haut die Zuschauer bei Let's Dance vom Hocker! Seit Freitagabend flimmert das beliebte Tanzformat wieder über die TV-Bildschirme. Nachdem erst kürzlich offiziell bekannt gegeben wurde, dass auch Dschungelcamp-Gewinnerin Evelyn in diesem Jahr mit von der Partie sein würde, war zumindest eins schon klar: Die verpeilte Reality-Darstellerin wird für jede Menge Unterhaltung sorgen. Umso überraschter dürften die Zuschauer nach ihrem ersten Tanz gewesen sein – denn Evelyn zeigte sich supersexy und elegant!

Wer hätte das gedacht? Noch vor ihrem ersten Schritt auf dem Parkett hatte Evelyn im Vorspann erneut bewiesen, dass auf ihre Tollpatschigkeit Verlass ist: Die Blondine quasselte drauf los – zum Amüsement ihrer Mittänzer: "Mein Redeanteil ist auf jeden Fall hinunter gegangen!", scherzte Nazan Eckes (42). Von der wuseligen Evelyn war auf der Tanzfläche dann aber nichts mehr zu sehen: Wie eine echte Lady bewegte die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin sich zu "Can't Get You Out Of My Head". Ein Mini-Fauxpas musste aber doch sein: Mit ihren High Heels riss die Blondine ein Loch in ihr Kleid!

Ob die Düsseldorferin mit dieser Überraschungsperformance wohl auch die Zuschauer überzeugen kann? Die Jury hatte zunächst noch einiges an Kritik an Evelyn abzugeben – mit 14 Punkten konnte sie jedoch erst einmal zufrieden sein. Hat euch Evelyns erster Auftritt auch so überrumpelt? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Evelyn Burdecki, Nazan Eckes und Sabrina Mockenhaupt bei der "Let's Dance"-Kennenlern-Show

TVNOW / Stefan Gregorowius Evelyn Burdecki bei "Let's Dance" 2019

ActionPress Evelyn Burdecki beim Medienboard Empfang auf der 69. Berlinale, 2019

