Kristen Bell (38) packt über ihre Beziehung aus! 2007 lernten sich die Schauspielerin und ihr heutiger Ehemann Dax Shepard (44) kennen. Sechs Jahre später heiratete das Traumpaar. Mittlerweile haben die beiden zwei Kinder und leben das doch etwas verrückte Hollywood-Leben zwischen Schauspielerei, Glamour und Familie. Zwischen dem Duo scheint stets Harmonie zu herrschen – doch ganz so romantisch ist diese Beziehung ganz und gar nicht gestartet!

Zum ersten Mal trafen sich Kristen und Dax auf einer Geburtstagsfeier, wie die beiden Turteltauben in einem Parade-Interview berichten. "Keiner von uns war sofort hin und weg", erinnert sich Dax an ihr erstes Aufeinandertreffen. Viel romantischer wurde es auch beim zweiten Mal während eines Hockeyspiels nicht. Der heute 44-Jährige fragte Kristen am Spielfeldrand nach einem Kaugummi, sie zeigte ihm nur das Exemplar, das sie gerade im Mund hatte. Er nahm das Stück, machte zwei Hälften draus und gab ihr eine zurück. "Ich dachte 'Oh, diese Signale sind klar'", erinnert sich die Blondine heute. Nur kurze Zeit später waren die beiden ein Paar – und kleben bis heute aneinander.

Auch wenn ihr Kennenlernen wohl nicht besonders märchenhaft war, recht bodenständig war es allemal – so wie auch die Partnerschaft der beiden Hollywood-Stars. Im Interview geben Dax und Kristen zu, auch immer wieder Differenzen zu haben. Doch auch nach über elf Jahren Beziehung ergänzen sie sich bis heute hervorragend.

Frazer Harrison / Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell

