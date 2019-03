Endlich ist Isabel Edvardsson (36) zurück! Wegen der Geburt ihres Söhnchens Mika im Jahr 2017 legte die Profitänzerin eine Baby-Pause bei Let's Dance ein. Doch in der zwölften Staffel ist sie nun wieder mit von der Partie – und zeigte beim Eröffnungstanz der Profis in der Kennenlernshow, was sie drauf hat! In der Sendung am Freitagabend wurde ihr zudem ihr Tanzpartner Benjamin Piwko (38) zugeteilt. In einer rührenden Botschaft schwärmte Isabel jetzt von ihrem "Let's Dance"-Comeback!

"Es war für mich ein sehr emotionaler Moment gestern Abend und der Ausgang hat mich sehr glücklich gemacht!", schüttete sie via Instagram ihr Herz aus. "Ich freue mich wahnsinnig auf unsere gemeinsame Reise, lieber Benjamin", richtete sie sich anschließend direkt an ihren Begleiter für die kommenden Wochen. Sie werde alles dafür geben, dass der gehörlose Schauspieler bei "Let's Dance" die Zeit seines Lebens haben wird. "Diese schöne Verantwortung erfüllt mich", schrieb Isabel weiter. Dazu postete sie einen gemeinsamen Schnappschuss mit dem Kampfkunst-Meister.

Auch mit "Let's Dance"-Kandidatin Kerstin Ott (37) schwebte Isabel für die Eröffnungsrunde übers Parkett – das Frauen-Duo lieferte einen romantischen Walzer ab. "Sie hat das absolut klasse gemacht!", freute sich die Blondine über die gelungene Performance. In den kommenden Episoden wird die lesbische Musikerin mit Tanzmaus Regina Luca (30) antreten.

Andreas Rentz/Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

Andreas Rentz/Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2019

Andreas Rentz/Getty Images Kerstin Ott und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2019

