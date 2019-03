Wie macht sie das nur? Schon aus Gossip Girl kennen Fans Leighton Meester (32) in kurzen Kleidchen und mit echtem Traumbody. Die Serie wird nun schon seit sieben Jahren nicht mehr produziert – und obwohl Leighton mittlerweile nicht mehr in den Zwanzigern, sondern 32 Jahre alt ist und ein Kind hat, konnte sie ihren Körper in Topform halten. Nun verriet die junge Mutter das Geheimnis ihrer Fitness.

"Letztes Jahr habe ich angefangen, mit einem Personal Trainer zu trainieren. Mein Ehemann hat mir außerdem das Surfen beigebracht und im letzten Jahr habe ich begonnen, mich sehr dafür zu begeistern", erzählt Leighton in der April-Ausgabe der Shape. Inzwischen hätten sich ihre Prioritäten geändert und sie würde eher auf persönliche Erfüllung als auf Muskeln setzen. Dass ihr das Surfen so großen Spaß macht, hat daran natürlich seinen Anteil: "Ich habe gemerkt, dass ich viel zufriedener bin, wenn ich nicht die ganze Zeit an das physische Resultat denke, während ich trainiere – und es nicht nur darum geht, müde zu werden, Muskeln aufzubauen oder Fett zu verbrennen."

Leighton dürfte so oder so nicht mehr allzu viel Zeit für intensive Sporteinheiten haben. Seit 2014 ist sie mit dem O.C. California-Star Adam Brody (39) verheiratet, der auch der Baby-Daddy ihres gemeinsamen Sohnes Arlo ist. Ihr Nachwuchs ist inzwischen drei Jahre alt.

Getty Images Leighton Meester, Oktober 2014

Getty Images Leighton Meester, Schauspielerin

Getty Images Leighton Meester und Adam Brody 2017 in Los Angeles

