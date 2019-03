Bei Ebay gibt es allerhand Kuriositäten zu ergattern! Wer will, kann auf der Online-Auktionsplattform von Zeit zu Zeit Gegenstände ersteigern, mit denen Prominente in Berührung gekommen sind. Im Laufe der letzten Jahre kam so schon ein verschlossenes Einmachglas des Ex-Traumpaares Brangelina,

ein verfaulter Zahn der Beatles-Legende John Lennon (✝40) oder sogar die Schwester von James Blunt (45) dort unter den Hammer. Jetzt gab es wieder ein ganz besonderes Stück: eine halbgerauchte Zigarre von Steven Spielberg (72).

Die Auktion für das Genussmittel ist mittlerweile vorbei, für umgerechnet etwas über 1.100 Euro soll das Stück weggegangen sein. Spielberg hatte die Zigarre während der Produktion der Serie "Band of Brothers" angeraucht. Die Ebay-Auktion präsentierte den Stumpen in einem Bilderrahmen neben einer Schwarz-Weiß-Fotografie vom Set, auf dem der Regisseur zu sehen ist. Obendrauf soll der Meistbietende noch eine Crew-Jacke und -Cap sowie ein Schweizer Armeemesser bekommen haben. Der Anbieter erklärt, die Zigarre stamme aus Stevens Aschenbecher in seinem Büro in Hatfield. Im Jahr 2000, als die Serie produziert wurde, durfte noch in geschlossenen Räumen geraucht werden.

Laut Daily Mail Online handelt es sich bei der Verkäuferin um Holly Francis: Sie war bei "Band of Brothers" als Assistentin für Spielberg und seinen Co-Produzenten Tom Hanks (62) zuständig und hatte seitdem immer mal wieder für den Regisseur gearbeitet. Mit der Versteigerung wolle sie Geld für einen Familienausflug sammeln.

Getty Images Steven Spielberg bei der Premiere von "Ready Player One"

Vivien Killilea/Getty Images for Palm Springs International Film Festival Steven Spielberg, Meryl Streep und Tom Hanks

KIKA / WENN.com Steven Spielberg bei den Filmfestspielen in Cannes 2016

