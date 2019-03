Sarah (27) und Dominic Harrison (27) können sich offenbar nicht so richtig entscheiden! Vergangenes Jahr hatte es das Influencer-Paar gemeinsam mit Töchterchen Mia Rose (1) ins sonnige Los Angeles verschlagen – ein halbes Jahr wollte die Rasselbande dort probehalber leben. Doch im Januar brachen sie das Experiment dann verfrüht ab, denn sie hatten Heimweh. War diese Entscheidung vielleicht etwas zu voreilig? Jetzt verkündeten die Harrisons nämlich wiederum, dass sie L.A. vermissen!

"Auf einmal können wir uns doch vorstellen, auszuwandern – wenn ihr jetzt glaubt, wir haben sie nicht mehr alle, ist das okay", witzelte das Paar zunächst in seinem neusten YouTube-Video. Rückwirkend betrachtet sei vermutlich die zeitliche Frist von sechs Monaten der Grund dafür gewesen, warum sie nie richtig in der kalifornischen Stadt angekommen sind: "Man hat halt immer im Hinterkopf gehabt, dass es [...] in ein paar Wochen wieder zurück nach Deutschland geht [...] – das hemmt einen schon, sich etwas zu öffnen", erklärte Dominic.

Nun würden Sarah und Dominic Pro und Kontra abwägen: "Viele Punkte sind in Los Angeles schöner gewesen. Zum Beispiel das Wetter", stellte der Tattoo-Liebhaber klar. Deswegen seien sie dort auch 90 Prozent des Tages draußen gewesen – ganz im Gegensatz zum kalten Deutschland. Auch wenn die Vereinigten Staaten momentan vorne lägen, sei aber noch nichts final entschieden. "Wir werden euch auf dem Laufenden halten", versprach Sarah ihren Fans.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison, März 2019

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison in Los Angeles

Instagram / dominic.harrison.official Dominic Harrison mit seiner Tochter Mia Rose in Los Angeles

