Sie sind wieder zurück! Erst vor wenigen Tagen hatten Sarah (27) und Dominic Harrison (27) ihre Fans mit dieser Nachricht überrascht: Sie brechen ihren Aufenthalt in Los Angeles ab und kehren schon zwei Monate früher in die Heimat zurück. Gesagt, getan: Am 1. Februar landeten die Abenteurer mit Töchterchen Mia Rose (1) wieder in Deutschland – und wurden liebevoll von ihren Familien am Flughafen in Empfang genommen.

"So, jetzt melde ich mich auch mal. Wir sind wieder da", freute sich Sarah in ihrer Instagram-Story und gab ihren Fans trotz extremer Müdigkeit ein kurzes Update: "Wir wurden am Flughafen abgeholt von unserer ganzen Familie, von Domis Mama, von meiner Mama, Geschwister, Freunde... es war einfach schön, es fühlt sich richtig gut an, wieder hier zu sein." Trotz der ganzen Glücksgefühle hat die Rückkehr auch einen unerfreulichen Haken: Erschöpfung und Jetlag lassen grüßen...

Warum das Trio Kalifornien vorzeitig verlassen hat, hatten Sarah und Domi schon auf ihrem YouTube-Channel erklärt: "Uns fehlt einfach das Leben, wie wir es gelebt haben in Deutschland, weil wir es einfach gewohnt waren." Sich spontan mit Freunden oder der Familie zu treffen, sei in L. A. eben einfach nicht drin gewesen.

Instagram / team.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison

Instagram / team.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison

Instagram / team.harrison.official Sarah, Dominic und Mia Rose Harrison

