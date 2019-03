Ben Affleck (46) ist es völlig egal, dass viele Leute sein riesiges Tattoo hassen! Vor zwei Jahren hatte der Schauspieler für einen Aufreger gesorgt, als er das bunte Phönix-Tattoo auf seinem Rücken enthüllte, als er sich ohne Hemd am Strand zeigte. Obwohl er viel Kritik für die Tätowierung einstecken musste, mag er das Tattoo immer noch, denn es hat eine persönliche Bedeutung für den Star!

Ben "liebt" sein Tattoo, wie er in der The Ellen DeGeneres Show bestätigte. Der Star verriet: "Es hat eine große Bedeutung für mich, ich mag es. Ich […] wusste nicht, dass Paparazzi da waren […]". Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres (61) konnte nicht widerstehen, und machte sich über Bens Tätowierung lustig. Nachdem der Schauspieler erklärt hatte, dass es sich bei dem Motiv um einen Phönix handelte, warf sie ein: "Der aus deinem A**** aufsteigt." Der Star lachte und antwortete: "[…] ich wollte sagen, dass er etwas sehr Wichtiges für mich repräsentiert, aber wir können das überspringen."

Ben, der mit Ex-Frau Jennifer Garner (46) drei gemeinsame Kinder hat, hatte letztes Jahr einige Zeit in einer Klinik verbracht, um seine Alkoholsucht zu bekämpfen. Er sei "dankbar" für die Schwierigkeiten in seinem Leben, erklärt der 46-Jährige im Interview mit Ellen: "[…] die Kinder sind gesund, das Leben ist schön, also bin ich dankbar für alles, was es gebraucht hat, damit ich soweit komme."

Getty Images Ben Affleck im Januar 2017

WENN.com Ben Affleck in Brentwood

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck beim Governors Ball 2013

