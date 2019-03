Ein Liebesbeweis der anderen Art! Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Ed Sheeran (28) unter der Haube sein soll. Kurz vor Weihnachten soll der Sänger seiner Freundin Cherry (26) das Jawort gegeben haben. Während sich der Weltstar weiterhin bedeckt hält und ein Riesengeheimnis daraus macht, kann er eine Sache nicht mehr verbergen: Ed hat die Kneipe auf seinem Anwesen kurzerhand nach seiner Ehefrau benannt!

Wie Nachbarn gegenüber The Sun ausplauderten, soll vor der Bar auf seinem Suffolk-Anwesen ein Schild prangen – das knapp vier Meter groß sein soll. Darauf zu lesen: "The Lancaster Lock". Eds Liebste heißt mit ganzem Namen Cherry Lancaster Seaborn. "Das Schild ist riesig, was eine kleine Überraschung war, aber jeder vor Ort freut sich, Ed hier zu haben und er war schon immer ein perfekter Nachbar", erklärte ein Mann der britischen Zeitung. Der Pub sei mitten auf seinem Landgut – und offenbar scheint die Nachbarschaft ein wenig neidisch darauf zu sein. "Es ist der Traum eines jeden Mannes und er hat sich offensichtlich entschieden, seine Frau an Bord zu holen, indem er ihn nach ihr benennt", so ein unmittelbarer Nachbar.

Bei der Hochzeitszeremonie im vergangenen Dezember sollen nur rund 40 Gäste anwesend gewesen sein. Laut eines Mirror-Insiders will das Ehepaar aber im Sommer mit einer großen Feier nachlegen und das mit einer hochkarätigen Gästeliste. So sollen unter anderem Prinzessin Eugenie (28) und Taylor Swift (29) eingeladen werden.

SplashNews.com Cherry Seaborn und Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018 in London

Getty Images Ed Sheeran mit Cherry Seaborn

Splash News Cherry Seaborn und Ed Sheeran bei den Brit Awards 2018

