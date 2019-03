Kylie Jenner (21) lüftet ihr Body-Geheimnis! Im Februar vergangenen Jahres ist die frischgebackene Selfmade-Milliardärin zum ersten Mal Mutter geworden. Während die Reality-Queen aus der Schwangerschaft ein Riesengeheimnis machte, teilt sie nun gern Momente mit Töchterchen Stormi (1) mit ihren Fans. Denen wollte sie jetzt auch nicht mehr vorenthalten, wie sie die Babypfunde nach der Geburt verloren hat: Kylie setzt auf strikten Verzicht bei bestimmten Nahrungsmitteln!

In einem Instagram-Live-Video nutzte Kylie die Chance, um sich mit ihren Followern auszutauschen: "Ich esse normalerweise sehr verrückt. Einfach, was ich will: Pizza, Pasta, viele Molkereiprodukte. Und ich verzichte darauf jetzt einfach und esse besser. Und ich finde, das ist für mich persönlich der Trick", erklärte sie und fügte hinzu: "Für mich dreht sich alles um Diät. Ich bin von Natur aus eine wirklich dünne Person." Sie habe schon immer einen sehr flachen Bauch gehabt, aber bis vor Kurzem hatte sie einfach nicht das Gefühl, dass er wie vor der Entbindung gewesen sei.

Trotz des Diät-Wahns: Kylie betonte, dass es einfach Zeit brauche, um seinen Körper nach einer Schwangerschaft zurückzubekommen – und diese Zeit sollte man sich auch nehmen. Erst am Dienstag teilte die Influencerin in ihrer Story einen kurzen Clip, in dem sie ihre Körpermitte zeigte, und schrieb dazu: "Ich bin stolz auf meinen kleinen Bauch."

Instagram / yrispalmer Kylie Jenner mit Yris Palmer

Anzeige

Splash News Kylie Jenners erstes Foto nach der Geburt von Baby Stormi

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de