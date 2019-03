Wer verschickt denn SO was?! Erst vor wenigen Tagen machte Rapperin Iggy Azalea (28) mit einer angeblichen Po-OP Schlagzeilen. Ein Arzt aus Miami hatte sich öffentlich dazu geäußert, alles deute darauf hin, Iggy habe sich einem Po-Lifting unterzogen. Die 28-Jährige selbst bestritt die Gerüchte vehement. Jetzt folgt direkt der nächste Schock: Die Sängerin hat Fanpost mit fragwürdigem Inhalt zugeschickt bekommen – und zeigt sich entsetzt!

Bei Twitter machte Iggy ihrem Ärger Luft: "Jemand hat mir ein Fläschchen voll Samenflüssigkeit mit der Post geschickt und die nichtsahnenden Büroassistentin musste das Paket öffnen", twitterte sie völlig aufgebracht am vergangenen Donnerstag und unterstrich ihren Ekel mit einem Mir-ist-übel-Emoji. Nur kurze Zeit später verriet sie, dass sie den Vorfall der Polizei melden wolle. "Wir haben deine DNA! Ich hoffe, dir gefällt die Registrierung als Sexualstraftäter", wetterte sie weiter.

Erst im Januar hatte Iggy auf Social Media verkündet, der Umzug in ihr neues Haus und die finalen Arbeiten an ihrem neuen Album im gleichen Monat würden ihr Angst machen. Dennoch wolle sie vorerst in Los Angeles bleiben und nicht in ihre Heimat Australien zurückkehren, hieß es weiter.

Getty Images Iggy Azalea bei den MTV Video Music Awards 2018

Getty Images Iggy Azalea beim Roc Nation Pre-Grammy Brunch im Januar 2018

Getty Images Iggy Azalea im Oktober 2017

