Jetzt ist Tristan Thompson (28) dran! Nach den Fremdgeh-Gerüchten um den Basketballer und Kylies BFF Jordyn Woods (21) fokussierte sich der Kardashian-Clan eigentlich auf die Influencerin als Sündenbock. Die betrogene Khloe Kardashian (34) trennte sich zwar von dem Sport-Profi, der sie schon zuvor mehrfach hintergangen hatte, blieb aber zunächst verschont. Jetzt scheint die Reality-Queen aber die Nase voll zu haben von ihrem desinteressierten Ex: Tristan bemühe sich null um die gemeinsame Tochter True.

Ein Insider berichtete Us Weekly: "Khloe ist megasauer auf Tristan, weil der sich nicht wirklich bemüht, ein Teil im Leben seiner Tochter True zu sein. Khloe versteht, dass er wegen des Basketballs viel unterwegs ist und ja auch in Cleveland wohnt, aber sie hat einfach das Gefühl, Tristan hätte bereits damit abgeschlossen. Seine Einstellung scheint 'Ich sehe True, wenn ich sie sehe' zu sein." Die 34-Jährige werde ihm seine Tochter deshalb nicht vorenthalten, solange er seine Vaterpflichten erfülle. "Khloe wird Tristan immer erlauben, sich so sehr in Trues Leben einzubringen, wie er kann", erklärte die Quelle weiter.

Während sich die Unternehmerin scheinbar endgültig von der krampfigen Idee gelöst hat, Womanizer Tristan zum liebenden, monogamen Boyfriend und Baby-Daddy zu machen, flirtet der angeblich schon mit der Nächsten: Schon im Februar wurde er mit Model Karizma Ramirez gesehen und Anfang März habe Tristan sie in ein Nobelrestaurant in New York ausgeführt.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True

007 / MEGA Tristan Thompson und Khloe Kardashian

Getty Images Khloe Kardashian in Los Angeles

