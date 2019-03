Kylie Jenner (21) erzählt endlich mehr von der Schwangerschaft! Im Februar letzten Jahres kam die kleine Stormi Webster (1) zur Welt. Papa Travis Scott (26) und vor allem ihre berühmte Mama hielten sich während der Schwangerschaft mega-bedeckt. Während sie sonst gerne Po oder Ausschnitt in die Kamera hielt, blieb der Babybauch strengstens unter Verschluss. Nach einem Jahr öffnet sich die junge Mutter: Kylie hat sich während der neun Monate richtig vollgestopft!

Per Live-Video auf Instagram sprach Kylie über ihr Essverhalten während der Schwangerschaft. Sie hätte keine außergewöhnlichen Gelüste gehabt, aber aß dafür extra viel Süßes. "Ich habe einfach megaviel gegessen – so viel Essen. Und man sagt, wenn du ein Mädchen bekommst, hast du mehr Lust auf Süßes als Salziges und das traf auf mich zu", gab die Unternehmerin zu. Neben Eis und Co. vernaschte sie doch etwas Außergewöhnliches. "Ich habe viele Eierwaffeln gegessen – und wer mich kennt, ich hasse Eierwaffeln, hab ich schon immer. Aber als ich schwanger war, habe ich gleich drei am Tag gegessen", verriet die Make-up-Milliardärin.

Erst seit Kurzem habe Kylie das Gefühl, dass ihr Bauch wie vor der Entbindung von Stormi sei. Die 21-Jährige sei von Natur aus schlank, musste aber eine Diät machen, um wieder so auszusehen wie vorher. "Ich esse normalerweise sehr verrückt. Einfach, was ich will. Pizza, Pasta, viele Molkereiprodukte. Ich verzichte darauf jetzt einfach und esse besser. Und ich finde, das ist für mich persönlich der Trick", erklärte sie.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de