Ist Chris denn nun tot oder nicht? Das fragten sich die Fans von Gute Zeiten, schlechte Zeiten, nachdem der Aktivist Chris Lehmann (gespielt von Eric Stehfest, 29) in der Folge vom 7. März 2019 scheinbar in einem Flammen-Chaos umgekommen war. Nur wenige Folgen später tauchte dann aber eine Nachricht des Totgeglaubten auf, welche unter den Zuschauern für ordentlich Ratlosigkeit sorgte. Nun aber klärten die GZSZ-Macher die verwirrte Fangemeinde offiziell über das Schicksal ihrer Serienfigur Chris auf!

In einem offiziellen Statement räumte Petra Kolle, Produzentin von GZSZ bei UFA Serial Drama, vor wenigen Tagen mit den Spekulationen zum Verbleib von Chris auf. Dabei stellte sie als Vertreterin der Produktionsfirma klar: "Chris lebt – Eric Stehfest geht!" Nichtsdestotrotz habe sich mit dem Ausstieg des Schauspielers vorerst auch dessen Serienfigur aus der Vorabendserie verabschiedet. "Mit Eric Stehfests Ausstieg verlieren wir nicht nur einen tollen Schauspieler im Ensemble, sondern einen außergewöhnlichen Charakter in unserer Serie", hieß es weiter.

Trotz des Ausstiegs von Schauspieler Eric zeigte sich die Produktion sicher: "Wir werden in Zukunft noch viel von ihm sehen und hören!" Und wer weiß: Mit diesem Twist in der Storyline wäre eine Rückkehr von Schauspieler und Serienfigur in ferner Zukunft durchaus möglich!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Chris (Eric Stehfest) am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Anzeige

ActionPress / gbrci / Future Image Eric Stehfest in Bremen

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Chris (Eric Stehfest) bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de