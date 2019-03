Sie wollten ihrem Nachwuchs eine mehr als ordentliche Ausbildung ermöglichen – doch Ex-Desperate Housewives-Darstellerin Felicity Huffman (56) und Full House-Star Lori Loughlin (54) sollen zu weit gegangen sein: Die beiden Schauspielerinnen wurden vergangenen Dienstag vorübergehend verhaftet. Ihnen wird vorgeworfen, horrende Summen für die Aufnahme ihrer Töchter an Elite-Unis gezahlt zu haben. Wurden durch diesen Betrug andere Bewerber benachteiligt? Eine US-Bürgerin verklagte Felicity und Lori nun – sie seien neben all den anderen Angeklagten schuld daran, dass ihr Sohn Joshua mehrere Uni-Absagen erhalten habe!

Die Los Angeles Times berichtet von einer Sammelklage, in der sich die aufgebrauchte Mutter Jennifer Kay Toy äußert: "Joshua und ich glauben, dass er wie alle anderen Bewerber eine gute Chance auf einen Studienplatz gehabt hätte." Ihr Sohn sei jedoch von mehreren Universitäten aus unbekannten Gründen abgelehnt worden. Angesichts Dauer und Ausmaßes des massiven Betrugsskandals, in dem sich 50 Angeklagte über ein Bestechungsschema Vorteile verschafft haben sollen, seien wohl insgesamt eine Million Bewerber benachteiligt worden, so zitiert die Tageszeitung die Anklageschrift.

Die Klägerin sei wütend und verletzt: "Meinem Sohn wurde die Möglichkeit an einer guten Uni angenommen zu werden durch die abscheulichen und illegalen Handlungen der Angeklagten genommen." Felicity und Lori müssen sich Ende März vor Gericht zu den Bestechungsvorwürfen äußern. Im Falle einer Verurteilung droht ihnen nicht nur eine hohe Geldstrafe, im schlimmsten Fallen könnten sie für 20 Jahre ins Gefängnis wandern.

Getty Images Olivia Jade Giannulli mit ihrer Mutter Lori Loughlin, 2018

Anzeige

Getty Images William H. Macy und Felicity Huffman mit ihren Töchtern Grace und Sophia, 2014 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Felicity Huffman bei ihrer Festnahme im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de