Offene Worte von Sam Smith (26)! Bereits in der Vergangenheit hatte der Sänger darüber gesprochen, dass sein Gewicht und die Selbstwahrnehmung seit Jahren eine große Rolle in seinem Leben spielen. Erst vor Kurzem gab der Musiker zu, sich sogar beinahe zu Tode gehungert zu haben, um seinem eigenen Ideal zu entsprechen. Nun offenbarte Sam auch etwas aus seiner Kindheit: Er hatte im Alter von zwölf Jahren eine Fettabsaugung.

Im Interview mit Jameela Jamil (33), der Gründerin der "I Weigh"-Bewegung, erinnerte sich der heute 26-Jährige an die Qualen, die ihm ein “zusätzliches Östrogen” in seiner Brust verursacht hatte. "Ich hatte Brüste", erklärte Sam. Dies hätte ihn so unsicher gemacht, dass er seine Mutter dazu gebracht habe, ihm vom Schwimmunterricht zu befreien. "Als ich ein Kind war, war ich pummelig. Und dann wurde es schlimmer und schlimmer und schlimmer und ich hatte viel Gewicht an meiner Brust. Als ich elf Jahre alt war, ging ich zum Arzt", erzählte er. Ein Jahr darauf habe er dann den Wunsch nach einer Fettabsaugung erfüllt bekommen und sei glücklich gewesen – allerdings nicht lange.

"Ich glaube, ich hatte das Gewicht in zwei Wochen wieder zugenommen, weil ich meine Beziehung zum Essen noch nicht ausgeknobelt hatte", sagte Sam. Sein Körperbild sei schon immer die Basis all seiner Traurigkeit gewesen.

Sam Smith, Sänger

Sam Smith, Sänger

Sam Smith, Musiker

