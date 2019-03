Cardi B (26) sucht Hilfe bei ihren Fans! Die Rapperin redet gerne und viel – über sich und andere. Einer ihrer Lieblingskanäle, um ihren Gedanken freien Lauf zu lassen, ist die Live-Videochat-Funktion bei Instagram. Vor Kurzem beschwerte sie sich dort zum Beispiel, wie sehr sich die Menschen dort draußen über die hintergangene Khloe Kardashian (34) lustig machen. Gerade ging sie aber in eigener Mission live. Cardi hat ein Problem: Sie hört Stimmen in ihrem Kopf.

"Hallo alle miteinander, also ich habe da ein Problem, viele Leute sagen: 'Oh, ich habe Cardi B getroffen und ich weiß nicht, ob sie mich mag oder nicht, weil sie mich angeschaut hat, als sei ich verrückt', aber das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich eine Stimme in meinem Kopf habe, die, wenn ich mit Leuten spreche, mit mir eine Konversation beginnt und ich antworte ihr", startete Cardi ihr Insta-Live-Video. Es ginge dabei um Alltägliches wie zum Beispiel ihre T-Shirts.

Die Grammy-Gewinnerin könne sich diese Ausfälle nicht erklären und bestand darauf, ihren Fans gegenüber nicht unfreundlich rüberkommen zu wollen. Sie fuhr fort: "Ich weiß nicht, ob diese Scheiße vielen Menschen passiert, aber die Scheiße passiert mir, also schaue ich dich nur so an, weil ich eine ganze Konversation mit meinen verfi***en Gedanken habe. Nur deshalb."

Getty Images Cardi B bei der Ignite's Angels and Devils Pre-Valentine's Day Party

Splash News Cardi B bei der Fanatics Super Bowl Party 2019 in Atlanta

Getty Images Cardi B bei den Grammy Awards 2019

