Sie weiß, wovon sie spricht! Cardi B (26) äußerte sich zum Fremdgeh-Skandal rund um Khloe Kardashian (34) und Tristan Thompson (27). Der NBA-Spieler und Khloes Baby-Daddy soll ihr am Wochenende schon wieder fremdgegangen sein – mit Kylie Jenners (21) bester Freundin Jordyn Woods (21). Zu viel für die Designerin: Sie trennte sich endgültig von ihrem Freund und muss sich nun von vielen Followern anhören, sie habe das verdient. Cardi B wiederum kann den Hate gegen Khloe kaum fassen und macht ihrem Ärger Luft.

In einem Instagram-Live-Video vom Donnerstag sprach sie über die unfairen Kommentare gegen die Kardashian-Schwester. "Was soll das? Ich weiß, die Kardashians haben schon abgefucktes Zeug gemacht, aber ich denke, das Karma hat sie schon ereilt, als die letzte Sache kurz vor ihrer Geburt passiert ist", meinte die Rapperin und deutete damit auf den ersten Untreue-Skandal rund um Khloe und Tristan an. Sie fragte die Hater, warum sie einer Frau weiter so viel Schlechtes wünschen. "Vor allem einer Frau, die eine Tochter hat? Warum wünscht man sich sowas gegenseitig?", appellierte sie.

Sie fuhr fort: "Wir wissen doch alle, wie schlimm es ist, wenn die Typen es verkacken." Im Dezember musste Cardi B durch ihren eigenen Fremdgeh-Skandal diesen Schmerz ertragen. Ihr Mann Offset (27) hatte sie angeblich betrogen. Die Musikerin wollte sich daraufhin von ihm scheiden lassen, aber offensichtlich haben sich die beiden wieder zusammengerauft. Bei den Grammys zeigten sie sich gemeinsam und Cardi trug auch wieder ihren Verlobungsring.

Photographer Group / SplashNews.com Khloe Kardashian und Tristan Thompson in Los Angeles

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Tristan Thompson mit Töchterchen True

Splash News Offset und Cardi B bei den Grammy Awards

