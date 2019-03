Erinnerung an ihren Ex! Rapper Mac Miller (✝26) starb im September vergangenen Jahres im Alter von nur 26 Jahren an einer vermeintlichen Überdosis. Wenige Monate zuvor ging seine Beziehung mit Popstar Ariana Grande (25) zu Ende. Die beiden schienen sich weiterhin sehr nah zu sein, denn seit Macs Tod erinnerte die Sängerin öfter an ihren ehemaligen Freund. Jetzt zollte sie ihm erneut Tribut: Beim ersten Konzert ihrer “Sweetener”-Tour liefen seine Songs vor Beginn ihrer Live-Show.

Bei dem Konzert in Albany, New York, bewies Ari, dass ihr verstorbener Partner noch immer einen festen Platz in ihrem Herzen hat. Laut einiger Fans sollen mehrere Mac Miller-Songs vor ihrem Auftritt gespielt worden sein. Auf ihren Social-Media-Kanälen zeigten sich viele Besucher gerührt von dieser Aktion und schwärmten von der ehrenvolle Geste. “Und sie spielen Mac Miller beim Ariana Grande-Konzert. Gar nicht aufwühlend. Nein, nein, überhaupt nicht”, reagierte ein Fan via Twitter. Ein weiterer teilte mit: “Sie spielen Mac, während wir auf Ariana warten.”

Aber damit nicht genug: Der erste Song der 25-Jährigen soll laut Just Jared “Raindrops” gewesen sein, von dem viele "Arinators” glauben, er sei Mac gewidmet. In ihrem Hit “thank u, next”, mit dem Ari den Abschluss ihres Konzerts feierte, hat die Musikerin hingegen die Beziehungen mit ihren Ex-Partnern verarbeitet. Obwohl Ariana offiziell als Single durchs Leben geht, wurde sie in der vergangenen Zeit unter anderem mit ihren Ex-Freunden Big Sean (30) und Graham Phillips gesichtet.

