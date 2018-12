Sie macht drei Kreuze, wenn dieses Jahr endlich vorbei ist! Ariana Grande (25) blickt aber auch wirklich auf turbulente zwölf Monate zurück. Erst im Mai hatten die Sängerin und Rapper Mac Miller (✝26) ihre Trennung bekannt gegeben, im September folgte dann die Schock-Nachricht: Aris Ex starb im Alter von nur 26 Jahren an einer Überdosis. Ariana versucht nun, mit diesem Horrorjahr abzuschließen – und erinnert mit einem sehr privaten Schnappschuss an ihren verstorbenen Ex-Freund.

In einer Instagram-Story veröffentlicht der einstige Disney-Star ein Foto von Macs Händen, die Klavier spielen. Doch nach wenigen Minuten fehlt von diesem Post plötzlich jede Spur – Ariana löscht den Schnappschuss offensichtlich gleich wieder. Es ist nicht das erste Mal, dass die 25-Jährige in Erinnerungen schwelgt und ihre Fans dabei teilhaben lässt. Schon des Öfteren teilte sie via Social Media Throwback-Pics von sich und Mac – doch warum sie jetzt ausgerechnet das aktuelle Bild aus ihrem Profil entfernt hat, ist unklar.

Trotz der schwierigen Zeit schafft es Ariana, ein Schlussstrich unter das Jahr 2018 zu ziehen und positiv in die Zukunft zu blicken. "Wenn wir dieses Jahr überstanden haben, werden wir das nächste ganz sicher auch überstehen", zeigte sie sich kürzlich hoffnungsvoll ebenfalls auf Instagram.

Instagram / arianagrande Rapper Mac Miller am Klavier

ZUMA Wire/Zuma Press/ActionPress Ariana Grande bei den Billboard Women in Music Awards 2018

Mike Coppola/Getty Images for Billboard Ariana Grande bei den Billboard Women in Music Awards 2018

