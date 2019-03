Haben Sie das Kriegsbeil begraben? Robert Kardashian (32) und Blac Chyna (30) führten über 18 Monate eine turbulente On-Off-Beziehung und trennten sich im Dezember 2016 nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Dream (2). Es folgte ein jahrelanger öffentlicher Rosenkrieg mit anschließendem Sorgerechtsstreit. Doch nun scheinen sich die beiden endlich geeinigt zu haben. Das Model gratulierte seinem Ex jetzt sogar zum Geburtstag.

In ihrer Instagram-Story richtete die 30-Jährige vergangenen Sonntag einen Gruß an das Geburtstagskind und schrieb: "Happy Birthday Rob". Ihren Post versah sie mit einem Herzsmiley und einem Kleeblatt – schließlich hat Rob am irischen Feiertag St. Patricks Day Geburtstag. Es scheint also, als würden sich die beiden nach ihrer Schlammschlacht endlich wieder annähern – wenn auch wohl nur freundschaftlich.

Nicht nur auf Instagram gab es zwischen dem ehemaligen Paar zuletzt viele freundliche Worte. So beschrieb Blac ihren Ex laut Hollywood Life als einen wundervollen Vater für die gemeinsame Tochter Dreamy. Hättet ihr gedacht, dass sich die beiden wieder verstehen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

G0009999 Blac Chyna 2017 in Los Angeles

Getty Images Rob Kardashian im Oktober 2011 in Los Angeles

Getty Images Blac Chyna im August 2018 in New York

