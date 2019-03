Woher kenne ich dieses Gesicht denn bloß? Das dürften sich treue Soap-Fans wohl gefragt haben, als sie die Serienfigur des Niclas Nadolny (Ron Holzschuh, 49) am 13. März 2019 zum ersten Mal bei Alles was zählt (AWZ) sahen. Und diese Frage ist durchaus berechtigt, denn: Der Niclas-Darsteller war von 2003 bis 2007 bereits in einer anderen beliebten Vorabendserie zu sehen!

Im Interview mit RTL erzählte der 49-Jährige von seinem Start am AWZ-Set. Dabei verriet er: "Ich kenne viele Kollegen noch von 'Verbotene Liebe'. Ich war da ja fünf Jahre!" Daher kennen wir ihn also! Auch wenn die Abläufe hinter den Kulissen der Vorabendserien im Grunde ähnlich seien, habe Ron in seinem neuen Job dann doch einige Veränderungen feststellen können. "Also der Betrieb ist der gleiche, aber ich nehme das hier alles ruhiger und entspannter wahr", beschrieb der Schauspieler schließlich den größten Unterschied.

Achtung, Spoiler!

Mittlerweile liegt Rons erster Drehtag bereits einige Zeit zurück. Dabei dürfte sich bald nicht mehr nur der Schauspieler selbst tagtäglich über die bekannten Gesichter am Set freuen. Wie die Wochenvorschau nämlich verrät, kennt auch seine Serienfigur einige der Charaktere bereits aus früheren Zeiten: Insbesondere zu Simone Steinkamp (Tatjana Clasing, 55) hat der Eisshow-Produzent Niclas einen ganz besonderen Draht – und Simone ist darüber alles andere als erfreut!

ActionPress / Berit Notzke / face to face Ron Holzschuh (3.v.r.) mit dem "Verbotene Liebe"-Cast von 2005

MG RTL D / Stefan Gregorowius Tatjana Clasing, Schauspielerin

ActionPress / Eberl, Jörg Ron Holzschuh in Ravensburg

