Es war ein echter Schock! Der plötzliche Tod des ehemaligen Love Island-Kandidaten Mike Thalassitis (✝26) erschütterte vergangenen Samstag Familie, Fans und Freunde gleichermaßen. Der TV-Star wurde nach Aussage der Polizei leblos in einem Park gefunden – dort soll sich der 26-Jährige offenbar selbst das Leben genommen haben. Jetzt tauchte das womöglich letzte Bild des Verstorbenen auf: Das Foto zeigt Mike strahlend mit seiner Familie.

Das Familienfoto entstand laut OK! vergangenes Weihnachtsfest und zeigt Mike mit seiner geliebten Großmutter, die nur wenige Tage vor dem Tod des Fußballspielers aus dem Leben schied. Den herzzerreißenden Schnappschuss veröffentlichte sein Bruder Nick bereits im Dezember 2018 auf seinem Instagram-Account. Der Abschied von seiner Großmutter habe dem TV-Gesicht schwer zu schaffen gemacht, wie Dan Wootton von The Sun bestätigte: "Er war traurig über den Verlust, aber er versicherte mir, dass es ihm gut gehe und er sich über die Eröffnung seines Cafés freue."

Mike hatte noch viele Pläne in seinem Leben, wie es in einem Bericht von Mirror heißt. So verbrachte er den Freitag vor seinem Tod in einem Pub im englischen Essex und sprach dort bei ein paar Bier mit dem Besitzer Adam Brooks über die Zukunft und seine anstehenden Projekte.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Mike Thalassitis im Februar 2018 in London

UPPA/face to face Mike Thalassitis im Oktober 2018 in London

Doug Peters/Empics Mike Thalassitis in London



