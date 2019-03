Eigentlich hatte Mike Thalassitis (✝26) große Zukunftspläne! Der ehemalige britische Love Island-Kandidat wurde am Samstag leblos in einem Londoner Park aufgefunden – er soll sich das Leben genommen haben. Über die Umstände seines Todes ist bisher nicht viel bekannt. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aber weiterhin aus. Jetzt kommen neue Details ans Licht: Mike soll kurz vor seinem Suizid noch über seine Zukunft gesprochen haben.

Der Reality-Star soll laut The Sun kurz vor seinem mutmaßlichen Selbstmord in einem Pub gewesen sein und dort mit dem Besitzer Adam Brooks optimistisch über seine Pläne gesprochen haben: Der Ex-Fußballprofi habe ein neues Business starten wollen. Adam schrieb schon am Wochenende bei Twitter: “Er kam mir wie ein sehr netter Typ vor. Letzte Nacht noch haben wir über sein neues Café-Projekt in der Loughton High Road geplaudert und er wollte meinen Rat.” Deshalb sei Mike sehr aufgeregt gewesen.

Mikes engeres Umfeld hat bisher nicht auf seinen Tod reagiert, seine Fans und Weggefährten aber trauern öffentlich um den TV-Star. Viele hinterließen traurige Nachrichten unter seinen letzten Social-Media-Beiträgen. Seine Datingshow-Ex Tyla Carr schrieb auf Twitter: “Ich kann den Anruf, den ich gerade bekommen habe, nicht fassen. Mike, du wurdest von der gesamten ‘Love Island’-Familie geliebt. Wir werden dich so vermissen.”

UPPA/face to face Mike Thalassitis im Oktober 2018 in London

Instagram / mike_thala Mike Thalassitis im Juli 2018

Getty Images Mike Thalassitis im Februar 2018 für "Celebs Go Dating"

